Норри, Изнер, Эбден и Харрисон - в полуфинале турнира в Атланте

Британский теннисист Кэмерон Норри в четвертьфинале турнира АТР в Атланте обыграл австралийца Ника Киргиоса. Первый сет завершился со счетом 7:5, а во втором после трех геймов австралийский спортсмен отказался от продолжения борьбы. В полуфинале Норри сыграет с американцем Райаном Харрисоном.

В другой паре встретятся Джон Изнер и Мэттью Эбден.

Атланта (США)

Турнир ATP BB&T Atlanta Open

Призовой фонд 668 460 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джон Изнер (США, 1) - Миша Зверев (Германия, 7) - 7:5, 4:6, 6:1

Мэттью Эбден (Австралия, 4) - Маркос Багдатис (Кипр) - 6:3, 6:2

Кэмерон Норри (Великобритания) - Ник Киргиос (Австралия) - 7:5, 3:0, отказ 2-го игрока

Райан Харрисон (США, 8) - Чон Хен (Корея, 3, WC) - 6:7 (3:7), 6:2, 7:6 (7:5)