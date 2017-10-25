Норман решил прекратить работу с Вавринкой

Шведский специалист Магнус Норман решил прекратить сотрудничество с трехкратным победителем турниров "Большого шлема" Стэном Вавринкой, чтобы сосредоточиться на своей семье.

"После долгих раздумий я решил посвятить себя своей семье. У меня двое маленьких детей, и я считаю, что в это время должен быть с ними, – говорится в заявлении Норманна, распространенном компанией StarWing. – Это одно из сложнейших решений, которые я принимал в жизни".

"Я бы хотел поблагодарить Магнуса за прекрасные четыре года, – сказал в свою очередь Вавринка. – Я всегда буду благодарен ему за работу, в результате которой я стал трехкратным победителем турниров "Большого шлема". Он был не только частью моей команды, но и членом семьи".

Вавринка и Норман проработали вместе четыре года. За это время швейцарский теннисист выиграл три турнира "Большого шлема" (Australian Open-2014, Roland Garros-2015 и US Open-2016) и поднимался на 3-е место в рейтинге ATP. Сезон-2017 он завершил досрочно из-за травмы колена.