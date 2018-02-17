Японец Кеи Нишикори вышел в полуфинал турнира в Нью-Йорке. В 1/4 финала со счетом 4:6, 6:1, 6:1 он переиграл Раду Албота из Молдавии. Следующим соперником японского теннисиста будет победитель встречи Кевин Андерсон - Фрэнсис Тиафо.

Также в полуфинал вышли француз Адриан Маннарино и американец Сэм Керри.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP New York Open

Призовой фонд 668 460 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кеи Нишикори (Япония, 5) – Раду Албот (Молдавия) – 4:6, 6:3, 6:1

Адриан Маннарино (Франция, 4) – Адриан Менендес-Масейрас (Испания, Q) – 7:5, 2:6, 6:3

Сэм Керри (США, 2) – Иво Карлович (Хорватия) – 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)