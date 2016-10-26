Нишикори вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Японец Кеи Нишикори в двух сетах нанес поражение итальянцу Паоло Лоренци во втором круге турнира ATP в Базеле. Также завершился ряд поединков первого раунда. Американец Джек Сок победил француза Адриана Маннарино, испанец Фернандо Вердаско уступил соотечественнику Пабло Карреньо Бусте, а Ришар Гаске из-за травмы не смог закончить встречу с аргентинцем Гвидо Пельей.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 1 701 320 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Нишикори (Япония, 3) – Лоренци (Италия) – 7:6 (7:3), 6:2

Первый круг

Зверев (Германия, Q) – Фритц (США) – 7:6 (7:4), 6:0

Карреньо Буста (Испания) – Вердаско (Испания) – 7:5, 6:3

Пелья (Аргентина) – Гаске (Франция, 7) – 6:2, 2:1 отказ 2-го игрока

Сок (США, 8) – Маннарино (Франция) – 6:3, 6:3