Нишикори вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Японец Кеи Нишикори в двух сетах нанес поражение итальянцу Паоло Лоренци во втором круге турнира ATP в Базеле. Также завершился ряд поединков первого раунда. Американец Джек Сок победил француза Адриана Маннарино, испанец Фернандо Вердаско уступил соотечественнику Пабло Карреньо Бусте, а Ришар Гаске из-за травмы не смог закончить встречу с аргентинцем Гвидо Пельей.
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 1 701 320 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Нишикори (Япония, 3) – Лоренци (Италия) – 7:6 (7:3), 6:2
Первый круг
Зверев (Германия, Q) – Фритц (США) – 7:6 (7:4), 6:0
Карреньо Буста (Испания) – Вердаско (Испания) – 7:5, 6:3
Пелья (Аргентина) – Гаске (Франция, 7) – 6:2, 2:1 отказ 2-го игрока
Сок (США, 8) – Маннарино (Франция) – 6:3, 6:3