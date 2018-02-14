05:24 | Теннис — ATP

Нишикори выиграл первый матч ATP с августа 2017 года и встретится с Донским


Японец Кеи Нишикори вышел во второй круг турнира в Нью-Йорке. Со счетом 7:5, 6:3 он победил американца Ноа Рубина. Отметим, что японский теннисист, пропустивший около полугода из-за травмы, проводил свой первый матч ATP с августа 2017 года.

Во втором раунде Нишикори встретится с россиянином Евгением Донским.

Нью-Йорк (США) 

Турнир ATP New York Open 

Призовой фонд 668 460 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Кеи Нишикори (Япония, 5) - Ноа Рубин (США, WC) - 7:5, 6:3

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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