Нишикори выиграл первый матч ATP с августа 2017 года и встретится с Донским

Японец Кеи Нишикори вышел во второй круг турнира в Нью-Йорке. Со счетом 7:5, 6:3 он победил американца Ноа Рубина. Отметим, что японский теннисист, пропустивший около полугода из-за травмы, проводил свой первый матч ATP с августа 2017 года.

Во втором раунде Нишикори встретится с россиянином Евгением Донским.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP New York Open

Призовой фонд 668 460 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кеи Нишикори (Япония, 5) - Ноа Рубин (США, WC) - 7:5, 6:3