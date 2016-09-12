Нишикори вошел в топ-5 рейтинга ATP, Кузнецов - 47-й

Японец Кеи Нишикори поднялся на пятое место в обновленном рейтинге ATP. В десятку вошел Гаэль Монфис. Лучший из россиян - Андрей Кузнецов - остался 47-м.
Рейтинг АТР
Положение на 12 сентября
1 (1*). Джокович (Сербия) – 14 040
2 (2). Маррэй (Великобритания) – 9485
3 (3). Вавринка (Швейцария) – 6260
4 (5). Надаль (Испания) – 4940
5 (7). Нишикори (Япония) – 4875
6 (6). Раонич (Канада) – 4760
7 (4). Федерер (Швейцария) – 3745
8 (12). Монфис (Франция) - 3545
9 (8). Бердых (Чехия) – 3390
10 (10). Тим (Австрия) – 3295...
47 (47). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 998...
54 (61). ЮЖНЫЙ (Россия) – 846...
81 (95). ХАЧАНОВ (Россия) – 679...
90 (79). ДОНСКОЙ (Россия) – 631...
95 (93). КРАВЧУК (Россия) – 622...
* – положение в предыдущем рейтинге