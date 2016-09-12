Нишикори вошел в топ-5 рейтинга ATP, Кузнецов - 47-й

Японец Кеи Нишикори поднялся на пятое место в обновленном рейтинге ATP. В десятку вошел Гаэль Монфис. Лучший из россиян - Андрей Кузнецов - остался 47-м.

Рейтинг АТР

Положение на 12 сентября

1 (1*). Джокович (Сербия) – 14 040

2 (2). Маррэй (Великобритания) – 9485

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 6260

4 (5). Надаль (Испания) – 4940

5 (7). Нишикори (Япония) – 4875

6 (6). Раонич (Канада) – 4760

7 (4). Федерер (Швейцария) – 3745

8 (12). Монфис (Франция) - 3545

9 (8). Бердых (Чехия) – 3390

10 (10). Тим (Австрия) – 3295...

47 (47). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 998...

54 (61). ЮЖНЫЙ (Россия) – 846...

81 (95). ХАЧАНОВ (Россия) – 679...

90 (79). ДОНСКОЙ (Россия) – 631...

95 (93). КРАВЧУК (Россия) – 622...

* – положение в предыдущем рейтинге