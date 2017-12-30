22-я ракетка мира японец Кеи Нишикори снялся с турнира в Сиднее, сообщает официальный Твиттер турнира. Организаторы соревнований отметили, что будут ради принять теннисиста в 2019 году.

"К сожалению, Кеи Нишикори снялся с турниры, - говорится в сообщении. Мы желаем ему всего наилучшего. Надеемся, что увидим его в Сиднее в 2019 году".

Напомним, турнир в Сиднее пройдет с 7 по 13 января. 25 декабря японец из-за проблем со здоровьем отказался от участия в турнире в Брисбене.