22-я ракетка мира японец Кеи Нишикори снялся с турнира в Сиднее, сообщает официальный Твиттер турнира. Организаторы соревнований отметили, что будут ради принять теннисиста в 2019 году.
"К сожалению, Кеи Нишикори снялся с турниры, - говорится в сообщении. Мы желаем ему всего наилучшего. Надеемся, что увидим его в Сиднее в 2019 году".
Напомним, турнир в Сиднее пройдет с 7 по 13 января. 25 декабря японец из-за проблем со здоровьем отказался от участия в турнире в Брисбене.
Unfortunately Kei Nishikori has withdrawn from #SydneyTennis. We wish him well and hope to see him in Sydney in 2019.– Sydney International (@SydneyTennis) 30 декабря 2017 г.
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