Нишикори - пятый в рейтинге ATP

Японец Кеи Нишикори поднялся на пятую строчку рейтинга ATP. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 52-м месте.
Рейтинг ATP
Положение на 17 апреля
1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 11 600
2 (2). Джокович (Сербия) – 7905
3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5605
4 (4). Федерер (Швейцария) – 5125
5 (7). Нишикори (Япония) – 4310
6 (6). Раонич (Канада) – 4165.
7 (5). Надаль (Испания) – 3735
8 (8). Чилич (Хорватия) – 3385
9 (9). Тим (Австрия) – 3385
10 (10). Цонга (Франция) – 2905...
52 (52). ХАЧАНОВ (Россия) – 877...
62 (61). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 789...
78 (71). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 680...
86 (88). ЮЖНЫЙ (Россия) – 624...
98 (99). ДОНСКОЙ (Россия) – 570
99 (101). КРАВЧУК (Россия) – 567
* – положение в предыдущем рейтинге