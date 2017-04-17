Нишикори - пятый в рейтинге ATP

Японец Кеи Нишикори поднялся на пятую строчку рейтинга ATP. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 52-м месте.

Рейтинг ATP

Положение на 17 апреля

1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 11 600

2 (2). Джокович (Сербия) – 7905

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5605

4 (4). Федерер (Швейцария) – 5125

5 (7). Нишикори (Япония) – 4310

6 (6). Раонич (Канада) – 4165.

7 (5). Надаль (Испания) – 3735

8 (8). Чилич (Хорватия) – 3385

9 (9). Тим (Австрия) – 3385

10 (10). Цонга (Франция) – 2905...

52 (52). ХАЧАНОВ (Россия) – 877...

62 (61). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 789...

78 (71). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 680...

86 (88). ЮЖНЫЙ (Россия) – 624...

98 (99). ДОНСКОЙ (Россия) – 570

99 (101). КРАВЧУК (Россия) – 567

* – положение в предыдущем рейтинге