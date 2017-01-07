Нишикори переиграл Вавринку в полуфинале в Брисбене

Японец Кеи Нишикори, "посеянный" на турнире в Брисбене под третьим номером, переиграл в полуфинале вторую ракетку соревнований Стэна Вавринку из Швейцарии – 7:6 (7:3), 6:3. В титульной встрече его соперником будет победитель противостояния между канадцем Милошем Раоничем и болгарином Григором Димитровым.

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International

Призовой фонд 437 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Нишикори (Япония, 3) – Вавринка (Швейцария, 2) – 7:6 (7:3), 6:3