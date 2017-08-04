Нишикори обыграл Дель Потро в Вашингтоне, Зверев победил Тенниса Сандгрена и встретится с Медведевым

Японец Кеи Нишикори в двух сетах победил аргентинца Хуана Мартина Дель Потро в третьем круге турнира ATP в Вашингтоне. В четвертьфинале его соперником станет американец Томми Пол.

В другом поединке немец Александр Зверев обыграл хозяина корта Тенниса Сандгрена и теперь встретится с представителем России Даниилом Медведевым.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 750 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Нишикори (Япония, 2, WC) – Дель Потро (Аргентина, 13) – 6:4, 7:5

Зверев (Германия, 5) – Сандгрен (США) – 7:5, 7:5