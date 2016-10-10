Нишикори обошел Надаля в рейтинге ATP

Опубликован обновленный рейтинг ATP. В первой десятке произошло одно изменение – японец Кеи Нишикори обошел испанца Рафаэля Надаля и поднялся на четвертую строчку. Лучший из россиян Андрей Кузнецов улучшил свое положение на три позиции, теперь он занимает 42-е место.

Рейтинг ATP

Положение на 10 октября

1 (1*). Джокович (Сербия) – 13 540 очков

2 (2). Маррэй (Великобритания) – 9845

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5910

4 (5). Нишикори (Япония) – 4740

5 (4). Надаль (Испания) – 4730

6 (6). Раонич (Канада) – 4690

7 (7). Федерер (Швейцария) – 3730

8 (8). Монфис (Франция) – 3725

9 (9). Бердых (Чехия) – 3470

10 (10). Тим (Австрия) – 3295...

42 (45). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 1010...

51 (51). ЮЖНЫЙ (Россия) – 871...

56 (55). ХАЧАНОВ (Россия) – 819...

97 (95). ДОНСКОЙ (Россия) – 623.

* – положение в предыдущем рейтинге