Нишикори не смог доиграть матч турнира в Барселоне, Лопес вышел в третий круг

Японец Кеи Нишикори отказался заканчивать матч второго круга турнира в Барселоне с испанцем Гильермо Гарсия Лопесом. Встреча завершилась после первого сета при счете 6:3.

В третьем круге Лопес встретися с победителем поединка Рафаэль Надаль – Роберто Карбальес Баэна.

В другом матче австриец Доминик Тим победил испанца Хауме Мунара со счетом 7:6 (10:8), 6:1. В следующем раунде он встретится либо с аргентинцем Гвидо Пельей, либо с теннисистом из Словакии Йозефом Коваликом.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 510 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Гильермо Гарсия Лопес (Испания) – Кеи Нишикори (Япония, 14) – 6:3, 0:0 отказ 2-го игрока

Доминик Тим (Австрия, 3) - Хауме Мунар (Испания, WC) - 7:6 (10:8), 6:1