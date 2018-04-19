Нишикори и Чилич - в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

Японский теннисист Кеи Нишикори обыграл итальянца Андреаса Сеппи в третьем круге турнира АТР вМонте-Карло. В четвертьфинале он сыграет с хорватом Марином Чиличем, который преодолел третий раунд после отказа канадца Милоша Раонича.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 4 872 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Кеи Нишикори (Япония) - Андреас Сеппи (Италия, Q) - 6:0, 2:6, 6:3

Марин Чилич (Хорватия, 2) - Милош Раонич (Канада, 14) - 0:0 отказ 2-го игрока