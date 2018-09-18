Николас Кифер: "Встретил Южного и первым вопросом было: "Ты все еще играешь?"

Бывшая четвертая ракетка мира Николас Кифер отметил любовь Михаила Южного к теннису. Российский 36-летний теннисист ранее объявил, что завершит карьеру после стартовавшего в воскресенье турнира в Санкт-Петербурге.

- Я встретил его, и мой первый вопрос был: "Ты все еще в деле? Все еще играешь?" - цитирует официальный сайт ATP Кифера. - Он ответил: "Да, я люблю этот вид спорта, и это здорово". Как вы понимаете, он очень любит играть.

В первом круге турнира в Санкт-Петербурге Южный сыграет с Мирзой Башичем из Боснии и Герцеговины.