Ник Кирьос: "Я начал обращаться к психологам"

Австралийский теннисист Ник Кирьос отметил, что стал пользоваться услугами психологов. По словам 23-летнего спортсмена это ему необходимо для лучшего самообладания.

– Я начал обращаться к психологам, – цитирует Canberra Times Кирьоса. – Наверное, я слишком долго это откладывал. Теперь же чувствую, что могу свободно об этом говорить. Мне нечего больше скрывать. В этом году мне пришлось столкнуться с рядом проблем на корте. Но я все равно счастлив, что строю такую карьеру, какая она есть.

Работаю со своей командой, чтобы найти правильный баланс в своем графике. Считаю, что в последние два года мне не удавалось это сделать.