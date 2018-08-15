09:57 | Теннис — ATP

Ник Кирьос прошелся по корту в носках. Видео


Австралиец Ник Кирьос забыл нужные кроссовки в раздевалке и некоторое время ходил по корту в носках.

Теннисист перед стартом матча первого круга турнира в Цинциннати (США) устроил задержку из-за обуви: спортсмен вышел на корт в баскетбольных кроссовках, а когда пришло время переодеваться, оказалось, что нужную экипировку он просто забыл в раздевалке. Через некоторое время организаторы турнира обеспечили Кирьоса нужными кроссами. 

Заминка не помешала ему выиграть матч - австралиец обыграл американца Дениса Кудлу.

Цинциннати (США) 

Турнир ATP Western & Southern Open 

Призовой фонд 5 669 360 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Ник Киргиос (Австралия, 15) - Денис Кудла (США, Q) - 6:7(2:7), 7:5, 7:6(11:9)

 

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