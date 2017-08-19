Ник Киргиос: "Сама встреча с Надалем дает хорошую дозу адреналина"

Австралиец Ник Киргиос остался доволен тем, как сыграл с Рафаэлем Надалем (6:2, 7:5) в 1/4 финала турнира в Цинциннати. Отметим, что для него это был второй поединок за день.

– В последние месяцы мне было непросто сосредоточиться, – цитирует AFP Киргиоса. – Возникали разные проблемы, не связанные с теннисом, мысли расходились. Большой уверенности не было, но я смог сосредоточиться. Если бы проиграл в итоге, очень расстроился бы. Хотя в мире есть вещи и похуже. Это же просто теннис.

В первом матче дня я играл с Иво Карловичем. Сразу после матча вернулся в гостиницу, вздремнул, принял душ, пошел к парикмахеру. Я был расслаблен, потому что знал об игре с Надалем. Нужно было отдохнуть перед ней, и я не очень много думал о матче. Сама встреча с Надалем дает хорошую дозу адреналина, так что я не беспокоился о физическом состоянии.