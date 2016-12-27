Ник Киргиос: "Психолог научил лучше контролировать себя"

Австралиец Ник Киргиос поработал со спортивным психологом, чтобы контролировать свои эмоции. Согласие на консультацию психолога позволило 21-летнему спортсмену сократить срок дисквалификации с восьми до трех недель. Отстранен Киргиос был за поведение на октябрьском турнире в Шанхае, где он демонстративно прекратил борьбу, ругался с судьей и зрителями.

– Я стал спокойнее, – цитирует AFP Киргиоса. – Психолог научил лучше контролировать себя. Это помогает находить физическую и психологическую свежесть. Мне нужно забыть этот долгий и трудный год. Сделаю все, чтобы как можно успешнее выступить на Australian Open.