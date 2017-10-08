Ник Киргиос: "Надаль захочет взять реванш за последнюю встречу"

Австралийский теннисист Ник Киргиос в преддверии финала турнира в Пекине против Рафаэля Надаля отметил, что одинаково готовится ко всем матчам. Он также добавил, что испанец наверняка захочет взять у него реванш за последнее поражение.

Напомним, в этом году Киргиос проиграл Надалю в Мадриде, но победил его в Цинциннати.

– Для меня все матчи одинаковые. Я стараюсь мощно подавать и мощно играть, – приводит Tennis World слова Киргиоса. – У меня ко всем матчам одинаковый подход, и теперь у меня будет возможность провести финал против одного из величайших игроков в истории. Мы с ним пару раз встречались – он обыгрывал меня, я обыгрывал его. Сейчас у нас счет 2-2, и он захочет взять реванш за последнюю встречу. Я рад. И пусть случится то, что должно.