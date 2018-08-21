13:52 | Теннис — ATP

Немецкий теннисист дисквалифицирован за ставки


Немец Люк Гелхард был дисквалифицирован за нарушение запрета на ставки, информирует Tennis Integrity Unit. Согласно правилам, профессиональным теннисистам запрещено делать ставки на матчи, даже если они не принимают в нем участие. Гелхард в период с декабря 2012 по ноябрь 2015 сделал 280 разных ставок.

Теннисист дисквалифицирован на восемь месяцев и оштрафован на семь тысяч долларов после того, как был признан виновным. Половина срока дисквалификации (четыре месяца) и половина штрафа (три с половиной тысячи долларов) считаются условными, если немец не совершит никаких дальнейших нарушений антикоррупционной программы тенниса до 16 апреля 2019 года.

При выполнении условий, Гелхард вновь сможет играть с 16 декабря 2018 года.

 
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