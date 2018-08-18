Немецкий теннисист дисквалифицирован на восемь месяцев за ставки на матчи

Немецкий теннисист Лука Гельхардт дисквалифицирован на восемь месяцев за то, что делал ставки на матчи. Как сообщает AFP, 23-летний спортсмен сделал 280 ставок в период с декабря 2012 года по ноябрь 2015-го. Но ни одной ставки не делал на матчи со своим участием. Также Гельхардт оштрафован на 7 тысяч долларов.

Срок дисквалификации и штраф могут быть сокращены в два раза, если комиссия признает, что Гельхардт исправился и начал помогать развивать антикоррупционную систему в теннисе.