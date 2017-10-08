Надаль завоевал 75-й одиночный турнир ATP

Испанец Рафаэль Надаль стал победителем турнира в Пекине, обыграв австралийца Ника Киргиоса. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 33 минуты, завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу первой ракетки мира.
Отметим, что для Надаля этот трофей стал 75-м в карьере в одиночном разряде под эгидой ATP.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 149 870 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Надаль (Испания, 1) - Киргиос (Австралия, 8) - 6:2, 6:1
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Thomas_Boy_
Молодец.
16:55
Бней Иегуда
С юбилеем!)) Ник тоже на правильном пути.)
16:35
alexzander
Браво Рафа! Победил, 75 титул, 6 в этом сезоне, +410 очков к рейтингу, то что нужно!!! Победы в Шанхае )!
16:31