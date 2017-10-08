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16:28 | Теннис — ATP

Надаль завоевал 75-й одиночный турнир ATP

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Испанец Рафаэль Надаль стал победителем турнира в Пекине, обыграв австралийца Ника Киргиоса. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 33 минуты, завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу первой ракетки мира.

Отметим, что для Надаля этот трофей стал 75-м в карьере в одиночном разряде под эгидой ATP.

Пекин (Китай) 

Турнир ATP China Open 

Призовой фонд 3 149 870 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Финал 

Надаль (Испания, 1) - Киргиос (Австралия, 8) - 6:2, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/beijing/2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Thomas_Boy_

Молодец.

16:55

Бней Иегуда

С юбилеем!)) Ник тоже на правильном пути.)

16:35

alexzander

Браво Рафа! Победил, 75 титул, 6 в этом сезоне, +410 очков к рейтингу, то что нужно!!! Победы в Шанхае )!

16:31