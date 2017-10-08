Надаль завоевал 75-й одиночный турнир ATP

Испанец Рафаэль Надаль стал победителем турнира в Пекине, обыграв австралийца Ника Киргиоса. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 33 минуты, завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу первой ракетки мира.

Отметим, что для Надаля этот трофей стал 75-м в карьере в одиночном разряде под эгидой ATP.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 149 870 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Надаль (Испания, 1) - Киргиос (Австралия, 8) - 6:2, 6:1