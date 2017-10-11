Надаль вышел в третий круг турнира в Шанхае

Испанец Рафаэль Надаль в двух сетах обыграл американца Джареда Дональдсона во втором круге турнира ATP в Шанхае. Южноафриканец Кевин Андерсон уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу, а украинец Александр Долгополов обыграл испанца Фелисиано Лопеса.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Shanghai Rolex Masters
Призовой фонд 6 216 400 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Долгополов (Украина, Q) – Лопес (Испания) – 7:6 (7:4), 1:6, 6:4
Штруфф (Германия) – Андерсон (ЮАР, 11) – 7:6 (7:5), 7:6 (7:2)
Надаль (Испания, 1) – Дональдсон (США) – 6:2, 6:1
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alexzander
Молодец Рафа,отличное начало турнира,ждем финал против Роджера!!!
15:56