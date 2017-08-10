02:59 | ТЕННИС — ATP

Надаль вышел в третий круг турнира в Монреале, где сыграет с Шаповаловым

Испанский теннисист Рафаэль Надаль во втором круге турнира АТР в Монреале обыграл хорвата Борну Чорича - 6:1, 6:2. В следующем раунде он встретится с канадцем Денисом Шаповаловым.

Также в третий круг пробился австралиец Ник Киргиос, который обыграл итальянца Паоло Лоренци - 6:2, 6:3.

Монреаль (Канада) 

Турнир ATP Rogers Cup 

Призовой фонд 4 662 300 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Надаль (Испания, 1) - Чорич (Хорватия) - 6:1, 6:2

Киргиос (Австралия) - Лоренци (Италия) - 6:2, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/canada/2017/

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