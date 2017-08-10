Надаль вышел в третий круг турнира в Монреале, где сыграет с Шаповаловым

Испанский теннисист Рафаэль Надаль во втором круге турнира АТР в Монреале обыграл хорвата Борну Чорича - 6:1, 6:2. В следующем раунде он встретится с канадцем Денисом Шаповаловым.
Также в третий круг пробился австралиец Ник Киргиос, который обыграл итальянца Паоло Лоренци - 6:2, 6:3.
Монреаль (Канада)
Турнир ATP Rogers Cup
Призовой фонд 4 662 300 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Надаль (Испания, 1) - Чорич (Хорватия) - 6:1, 6:2
Киргиос (Австралия) - Лоренци (Италия) - 6:2, 6:3