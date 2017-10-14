Надаль - вышел в финал турнира в Шанхае

Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал турнира ATP в Шанхае. Сегодня он в двух сетах выиграл у хорвата Борна Чорича.
В финальном матче Надаль сыграет с победителем встречи Хуан Мартин Дель Потро - Роджер Федерер.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Shanghai Rolex Masters
Призовой фонд 6 216 400 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Надаль (Испания, 1) - Чилич (Хорватия, 4) - 7:5, 7:6 (7:3)
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alexzander
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