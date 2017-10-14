13:57 | Теннис — ATP

Надаль - вышел в финал турнира в Шанхае

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Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал турнира ATP в Шанхае. Сегодня он в двух сетах выиграл у хорвата Борна Чорича.

В финальном матче Надаль сыграет с победителем встречи Хуан Мартин Дель Потро - Роджер Федерер.

Шанхай (Китай) 

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 6 216 400 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал 

Надаль (Испания, 1) - Чилич (Хорватия, 4) - 7:5, 7:6 (7:3)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/shanghai/2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alexzander

С финалом, хоть и упорной борьбе,но 2 сетах,ждем Роджера!

14:11