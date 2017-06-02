Испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, обыграв грузина Николоза Басилашвили со счетом 6:0, 6:1, 6:0.

За выход в четвертьфинал Надаль поборется с соотечественником Роберто Баутистой Агутом.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Надаль (Испания, 4) - Басилашвили (Грузия) - 6:0, 6:1, 6:0

Раонич (Канада, 5) - Гарсия Лопес (Испания) - 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока

Карреньо Буста (Испания, 20) - Димитров (Болгария, 11) - 7:5, 6:3, 6:4

Баутиста Агут (Испания, 17) - Веселы (Чехия) - 6:3, 6:4, 6:3