20:24 | Теннис — ATP

Надаль выиграл турнир в Риме, победив Александра Зверева

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Испанец Рафаэль Надаль выиграл турнир в Риме. В финале первый номер "посева" одолел второго "сеяного" Александра Зверева в трех сетах.

Для Надаля это 78-й одиночный титул в карьере.

Рим (Италия) 

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia 

Призовой фонд 4 872 105 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Финал 

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Александр Зверев (Германия, 2) - 6:1, 1:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/roma/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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alexzander

Браво Рафа!!!Сломил все таки Зверева,проигрывая 1-3 в 3 сете,дождь где то помог Рафе конечно,как то придти в себя.78 титул,32 Мастерс, и снова № 1 !!! Победы на РГ!!!

20:29

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