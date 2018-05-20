Надаль выиграл турнир в Риме, победив Александра Зверева

Испанец Рафаэль Надаль выиграл турнир в Риме. В финале первый номер "посева" одолел второго "сеяного" Александра Зверева в трех сетах.
Для Надаля это 78-й одиночный титул в карьере.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 4 872 105 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Александр Зверев (Германия, 2) - 6:1, 1:6, 6:3
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alexzander
Браво Рафа!!!Сломил все таки Зверева,проигрывая 1-3 в 3 сете,дождь где то помог Рафе конечно,как то придти в себя.78 титул,32 Мастерс, и снова № 1 !!! Победы на РГ!!!
20:29