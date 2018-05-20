Надаль выиграл турнир в Риме, победив Александра Зверева

Испанец Рафаэль Надаль выиграл турнир в Риме. В финале первый номер "посева" одолел второго "сеяного" Александра Зверева в трех сетах.

Для Надаля это 78-й одиночный титул в карьере.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 4 872 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Александр Зверев (Германия, 2) - 6:1, 1:6, 6:3