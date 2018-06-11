Победитель Roland Garros Рафаэль Надаль возглавил Чемпионскую гонку ATP. После триумфа в Париже в активе испанца 5040 очков. Александр Зверев опустился на второе место, Роджер Федерер – на третье, Хуан Мартин Дель Потро остался на четвертом. Лучший из россиян – Карен Хачанов, который на Открытом чемпионате Франции во второй раз подряд дошел до четвертого круга, прибавил семь позиций и стал 23-м.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 11 июня
1 (3*). Рафаэль Надаль (Испания) – 5040 очков
2 (1). Александр Зверев (Германия) – 3495
3 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 3110
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 3020
5 (6). Доминик Тим (Австрия) – 2985
6 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 2370
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 1620
8 (9). Джон Изнер (США) – 1500
9 (8). Чон Хен (Южная Корея) – 1380
10 (16). Диего Шварцман (Аргентина) – 1365
23. (30). Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 820…
48 (47). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 562…
64 (56). Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 440…
80 (71). Евгений ДОНСКОЙ (Россия) – 382
*положение в предыдущем рейтинге