Победитель Roland Garros Рафаэль Надаль возглавил Чемпионскую гонку ATP. После триумфа в Париже в активе испанца 5040 очков. Александр Зверев опустился на второе место, Роджер Федерер – на третье, Хуан Мартин Дель Потро остался на четвертом. Лучший из россиян – Карен Хачанов, который на Открытом чемпионате Франции во второй раз подряд дошел до четвертого круга, прибавил семь позиций и стал 23-м.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 11 июня

1 (3*). Рафаэль Надаль (Испания) – 5040 очков

2 (1). Александр Зверев (Германия) – 3495

3 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 3110

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 3020

5 (6). Доминик Тим (Австрия) – 2985

6 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 2370

7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 1620

8 (9). Джон Изнер (США) – 1500

9 (8). Чон Хен (Южная Корея) – 1380

10 (16). Диего Шварцман (Аргентина) – 1365

23. (30). Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 820…

48 (47). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 562…

64 (56). Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 440…

80 (71). Евгений ДОНСКОЙ (Россия) – 382

*положение в предыдущем рейтинге