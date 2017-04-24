Надаль вошел в топ-5 рейтинга ATP после победы в Монте-Карло

Испанец Рафаэль Надаль вошел в топ-5 рейтинга ATP. На минувшей неделе он стал победителем турнира в Монте-Карло, одолев соотечественника Альберта Рамоса. Лидирует в рейтинге по-прежнему Энди Маррэй, а лучший из россиян Карен Хачанов опустился на 56-е место.

Рейтинг ATP

Положение на 24 апреля

1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 11 690

2 (2). Джокович (Сербия) – 8085

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5695

4 (4). Федерер (Швейцария) – 5125

5 (7). Надаль (Испания) – 4235

6 (6). Раонич (Канада) – 4165

7 (5). Нишикори (Япония) – 4010

8 (8). Чилич (Хорватия) – 3565

9 (9). Тим (Австрия) – 3385

10 (13). Гоффен (Бельгия) - 2975...

56 (52). ХАЧАНОВ (Россия) – 867...

63 (62). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 789...

87 (78). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 625...

89 (86). ЮЖНЫЙ (Россия) – 620...

93 (99). КРАВЧУК (Россия) - 587...

96 (98). ДОНСКОЙ (Россия) – 558

* – положение в предыдущем рейтинге