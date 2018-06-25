Надаль вернулся на первое место в рейтинге ATP

Сегодня, 25 июня, на официальном сайте ATP был опубликован обновленный рейтинг организации. На первое место поднялся испанец Рафаэль Надаль, потеснивший на одну строчку швейцарца Роджера Федерера. Тройку лучших замыкает немец Александр Зверев.

Лучший среди россиян Андрей Рублев опустился с 32-й на 34-ю строчку. Сотню лучших замыкает его соотечественник Михаил Южный.

Рейтинг ATP

Положение на 25 июня

1 (2*). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770 очков

2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 8720 очков

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5755

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5080

5 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5060

6 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4780

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3835

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3635

9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110

10 (10). Джон Изнер (США) – 3070...

34 (32). Андрей Рублев (Россия) – 1281...

40 (36). Карен Хачанов (Россия) – 1130...

59 (53). Даниил Медведев (Россия) – 917...

82 (76). Евгений Донской (Россия) – 706...

100 (94). Михаил Южный (Россия) – 571

* положение в предыдущем рейтинге