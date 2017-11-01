Надаль - в третьем круге турнира в Париже

Испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира в Париже. Первая ракетка мира в двух сетах победил Чон Хена из Кореи. Его соперником станет уругваец Пабло Куэвас.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Надаль (Испания, 1) - Чон Хен (Корея) - 7:5, 6:3

Вердаско (Испания) - Андерсон Кев. (ЮАР, 12) - 5:7, 6:4, 7:5

Куэвас (Уругвай) - Рамос-Виньолас (Испания, 15) - 6:7 (5:7), 7:6 (7:1), 6:2

Пуйе (Франция, 17) - Лопес Ф. (Испания) - 6:3, 6:4

Дель Потро (Аргентина, 13) - Соуза Ж. (Португалия, Q) - 6:2, 6:2