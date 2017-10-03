Надаль в трех сетах победил Пуйе на старте турнира в Пекине

Испанец Рафаэль Надаль обыграл француза Лукаса Пуйе в первом круге турнира в Пекине. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 7:5. Во втором сете первая ракетка мира отыграл два матч-бола. Во втором круге Надаль сыграет с победителем матча У Ди (Китай) – Карен Хачанов (Россия).

В других встречах турнира Джон Изнер победил Малека Джазири, Леонардо Майер оказался сильнее Паоло Лоренци, а Хуан Мартин Дель Потро обыграл Пабло Куэваса.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 149 870 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Надаль (Испания, 1) – Пуйе (Франция) – 4:6, 7:6 (8:6), 7:5

Изнер (США, 6) – Джазири (Тунис, Q) – 6:2, 6:3

Майер (Аргентина) – Лоренци (Италия) – 7:6 (8:6), 5:7, 6:4

Дель Потро (Аргентина, WC) – Куэвас (Уругвай) – 7:6 (7:4), 6:4