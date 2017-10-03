Надаль в трех сетах победил Пуйе на старте турнира в Пекине

Испанец Рафаэль Надаль обыграл француза Лукаса Пуйе в первом круге турнира в Пекине. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 7:5. Во втором сете первая ракетка мира отыграл два матч-бола. Во втором круге Надаль сыграет с победителем матча У Ди (Китай) – Карен Хачанов (Россия).
В других встречах турнира Джон Изнер победил Малека Джазири, Леонардо Майер оказался сильнее Паоло Лоренци, а Хуан Мартин Дель Потро обыграл Пабло Куэваса.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 149 870 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Надаль (Испания, 1) – Пуйе (Франция) – 4:6, 7:6 (8:6), 7:5
Изнер (США, 6) – Джазири (Тунис, Q) – 6:2, 6:3
Майер (Аргентина) – Лоренци (Италия) – 7:6 (8:6), 5:7, 6:4
Дель Потро (Аргентина, WC) – Куэвас (Уругвай) – 7:6 (7:4), 6:4
Rafa survives a THRILLER 💪🇪🇸@RafaelNadal saves two match points to beat Pouille 4-6 7-6(6) 7-5 in Beijing.#ChinaOpen pic.twitter.com/k4YDmrGV1Q– Tennis TV (@TennisTV) 3 октября 2017 г.
alexzander
Как обычно, Рафа тяжело вкатывается в турнир и соперник неудобный,но победил,молодец!Победы в турнире!!!
15:05