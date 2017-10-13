Надаль в трех сетах обыграл Димитрова в 1/4 финала турнира в Шанхае

Испанский теннисист Рафаэль Надаль оказался сильнее болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале турнира в Шанхае. Он обыграл соперника за 2 часа 35 минут, встреча закончилась со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.
В полуфинале турнира Надаль сыграет с хорватом Марином Чиличем.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Shanghai Rolex Masters
Призовой фонд 6 216 400 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Надаль (Испания, 1) – Димитров (Болгария, 6) – 6:4, 6:7 (4:7), 6:3
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
alexzander
Молодец Рафа, с полуфиналом! Опять отдал второй сет, как и в Пекине, Григор становится трудным соперником для Рафы, ну и скоро финал, ждем Роджера!!!
12:46