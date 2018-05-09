Надаль в двух сетах обыграл Монфиса в Мадриде

Рафаэль Надаль уверенно переиграл Гаэля Монфиса во втором круге "Мастерса" в Мадриде. Первая ракетка мира одержал победу в двух партиях, доведя число выигранных сетов на грунте до 48 подряд. В третьем круге испанец сыграет с победителем встречи между соотечественником Фелисиано Лопесом и аргентинцем Диего Шварцманом. Путевки в третий круг оформили также Джон Изнер и Пабло Куэвас.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 200 860 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 6:1

Джон Изнер (США, 7) – Райан Харрисон (США) – 7:6(7:1), 7:6 (9:7)

Пабло Куэвас (Уругвай) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – 6:1, 6:7 (2:7), 6:2