Надаль стал третьим в сезоне по показателю реализации брейк-пойнтов

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вошел в тройку лучших теннисистов 2018-го года по реализации брейк-пойнтов на подаче соперника, информирует ATP World Tour. В 45,57 процента случаев спортсмен зарабатывает очко.

Лучшим по этому показателю стал француз Гаэль Монфис - 46,42 процента. На втором месте его соотечественник – Адриан Маннарино (45,64).

Напомним, испанец перенес операцию на голеностопе. Он не смог завершить из-за травмы полуфинал US Open против Хуана Мартина Дель Потро и с тех пор не играл.

Ранее сообщалось о том, что Надаль впервые после перенесенной операции смог провести тренировку. В конце года он планировал сыграть на выставочном турнире в Абу-Даби.

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