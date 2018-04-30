Надаль сравнялся с Макинроем по количеству титулов в одиночном разряде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль догнал американского спортсмена Джона Макинроя по количеству титулов, сообщает официальный сайт ATP World Tour. Обыграв в финале турнира в Барселоне грека Стефоноса Циципаса (6:2, 6:1), Надаль завоевал 77-ю награду в своей карьере.

Они делят четвертое место по количеству титулов в одиночном разряде в Открытой Эре. Лидирует американец Джимми Коннорс (109),на втором месте – швейцарец Роджер Федерер (97), а замыкает тройку лидеров чех Иван Лендл (94).

Напомним, 31-летний Надаль поднялся на третью строчку в чемпионской гонке ATP.