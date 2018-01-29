Надаль сохранил за собой первое место в рейтинге АТР

Испанский теннисист Рафаэль Надаль остался на первом месте в рейтинге ATP после Australian Open, сообщает пресс-служба организации. 31-летний спортсмен дошел до четвертьфинала турнира, но был вынужден сняться с розыгрыша из-за травмы.
Победителем Australian Open стал швейцарец Роджер Федерер. 36-летний теннисист одержал 20-ю победу на турнирах "Большого шлема": 6 трофеев на Australian Open, 1 – на "Ролан Гаррос", 8 – на Уимблдоне, 5 – на US Open. Он установил рекорд среди мужчин-обладателей "шлемов" в истории.
Финал Australian Open был для 36-летнего швейцарца 30-м на "Большом шлеме", что также является рекордом мужского тенниса.
Рейтинг ATP от 29 января:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9760 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9605
3 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4960
4 (3). Григор Димитров (Болгария) – 4630
5 (4). Александр Зверев (Германия) – 4610
6 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4060
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3460
8 (9). Джек Сок (США) – 2880
9 (10). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 2815
10 (11). Пабло Карреньо Буста (Испания) – 2705
35 (32). Андрей Рублев (Россия) – 1339…
49 (47). Карен Хачанов (Россия) – 1030…
56 (53). Даниил Медведев (Россия) – 919...
71 (72). Евгений Донской (Россия) – 739…
92 (90). Михаил Южный (Россия) – 604.
alexzander
До 5 марта Рафа будет лидером,еще 5 недель,а потом все решат турниры в Дубаи и Акапулько
08:41