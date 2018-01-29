Надаль сохранил за собой первое место в рейтинге АТР

Испанский теннисист Рафаэль Надаль остался на первом месте в рейтинге ATP после Australian Open, сообщает пресс-служба организации. 31-летний спортсмен дошел до четвертьфинала турнира, но был вынужден сняться с розыгрыша из-за травмы.

Победителем Australian Open стал швейцарец Роджер Федерер. 36-летний теннисист одержал 20-ю победу на турнирах "Большого шлема": 6 трофеев на Australian Open, 1 – на "Ролан Гаррос", 8 – на Уимблдоне, 5 – на US Open. Он установил рекорд среди мужчин-обладателей "шлемов" в истории.

Финал Australian Open был для 36-летнего швейцарца 30-м на "Большом шлеме", что также является рекордом мужского тенниса.

Рейтинг ATP от 29 января:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9760 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9605

3 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4960

4 (3). Григор Димитров (Болгария) – 4630

5 (4). Александр Зверев (Германия) – 4610

6 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4060

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3460

8 (9). Джек Сок (США) – 2880

9 (10). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 2815

10 (11). Пабло Карреньо Буста (Испания) – 2705

35 (32). Андрей Рублев (Россия) – 1339…

49 (47). Карен Хачанов (Россия) – 1030…

56 (53). Даниил Медведев (Россия) – 919...

71 (72). Евгений Донской (Россия) – 739…

92 (90). Михаил Южный (Россия) – 604.

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