Надаль сохранил лидерство в рейтинге ATP, Хачанов – 35-й

Сегодня, 23 июля, на официальном сайте ATP был опубликован обновленный рейтинг организации. Первое место, по-прежнему, удерживает испанец Рафаэль Надаль. На второй строчке располагается швейцарец Роджер Федерер, тройку лучших замыкает немец Александр Зверев.

Лучший показатель среди россиян у Карена Хачанова – он опустился с 34-й на 35-ю строчку.

Рейтинг ATP

Положение на 23 июля

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9310 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 7080

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5665

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5395

5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4655

6 (6). Григор Димитров (Болгария) – 4610

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3905

8 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3665

9 (8). Джон Изнер (США) – 3490

10 (10). Новак Джокович (Сербия) – 3355…

35 (34). Карен Хачанов (Россия) – 1220...

46 (35). Андрей Рублев (Россия) – 1000...

61 (61). Даниил Медведев (Россия) – 892...

76 (83). Евгений Донской (Россия) – 731...

* положение в предыдущем рейтинге