Надаль сохранил лидерство в рейтинге ATP, Хачанов – 35-й

Сегодня, 23 июля, на официальном сайте ATP был опубликован обновленный рейтинг организации. Первое место, по-прежнему, удерживает испанец Рафаэль Надаль. На второй строчке располагается швейцарец Роджер Федерер, тройку лучших замыкает немец Александр Зверев.
Лучший показатель среди россиян у Карена Хачанова – он опустился с 34-й на 35-ю строчку.
Рейтинг ATP
Положение на 23 июля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9310 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 7080
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5665
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5395
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4655
6 (6). Григор Димитров (Болгария) – 4610
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3905
8 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3665
9 (8). Джон Изнер (США) – 3490
10 (10). Новак Джокович (Сербия) – 3355…
35 (34). Карен Хачанов (Россия) – 1220...
46 (35). Андрей Рублев (Россия) – 1000...
61 (61). Даниил Медведев (Россия) – 892...
76 (83). Евгений Донской (Россия) – 731...
* положение в предыдущем рейтинге