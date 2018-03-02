Надаль снялся с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами

Испанец Рафаэль Надаль сообщил, что не сыграет на крупных турнирах серии "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе и Майами. Теннисист был вынужден сняться с этих соревнований из-за травмы ноги.
– К сожалению, до старта турнира в Акапулько я усугубил ту же травму, что я получил в Мельбурне на Australian Open, – написал Надаль в Фэйсбуке. – Мне было очень неприятно сниматься с Акапулько. Решение сняться с Индиан-Уэллса и Майами тоже далось нелегко. Сделаю все возможное, чтобы вернуться на эти соревнования в 2019 году.
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GiantTemo
Роджер тоже получил травму в Монреале, которая сказалась на его игре в Нью Йорке. Если бы не травма и вызванные ей последствия (легкое поражение со Зверевым, пропуск Цинцинатти, недобор очков на US Open), он бы уже в прошлом году вернулся бы на трон.
22:54 2 марта
LZ68
Приплыли. Это все аукаются 10 матчей на харде за 2 недели в Китае, в финале Шанхая с Федерером играл уже с травмой. Куда смотрела его команда? Ладно Берси, там сыграл 2 матча, чтобы сохранить 1-ю строчку, но зачем играл с Гоффеном на Итоговом, будучи нездоровым?? Времени прошло достаточно, чем там занимаются его врачи?? Хорошо, если к грунту восстановится. Вон Джокович с Марреем до сих пор мучаются. Другое дело Федерер, очень грамотно составлен график выступлений, играл редко, да метко, пока Надаль играл все что можно, и 1-я строчка от него никуда не делась, сразу видно, что стратег, и вполне вероятно, что швейцарец останется 1-м до конца года. После успешного сезона у Надаля потом идет спад, что видим и сейчас, только в этом году уже 32 будет, и сколько он еще сыграет, одному богу известно.
21:37 2 марта