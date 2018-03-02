Надаль снялся с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами

Испанец Рафаэль Надаль сообщил, что не сыграет на крупных турнирах серии "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе и Майами. Теннисист был вынужден сняться с этих соревнований из-за травмы ноги.

– К сожалению, до старта турнира в Акапулько я усугубил ту же травму, что я получил в Мельбурне на Australian Open, – написал Надаль в Фэйсбуке. – Мне было очень неприятно сниматься с Акапулько. Решение сняться с Индиан-Уэллса и Майами тоже далось нелегко. Сделаю все возможное, чтобы вернуться на эти соревнования в 2019 году.