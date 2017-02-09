Надаль снялся с турнира в Роттердаме

Финалист Australian Open-2017, шестая ракетка мира Рафаэль Надаль не выступит на турнире категории "500" в Роттердаме, который пройдет с 13 по 19 февраля. Доктора советуют ему взять больше времени на восстановление после напряженного первого турнира "Большого шлема" в сезоне.

"Я с большим сожалением должен объявить, что не смогу сыграть в Роттердаме на следующей неделе. После отсутствия на ряде турниров в прошлом году я хорошо начал нынешний сезон и приложил максимум усилий в Австралии. Поэтому мои доктора настойчиво советуют мне не спешить и дать своему организму восстановиться в полной мере, чтобы избежать травм в дальнейшем. Конечно, я понимаю, что голландские болельщики будут разочарованы, но я очень благодарен Рихарду (Крайчеку. – Прим. "СЭ") за понимание", – говорится в заявлении Надаля на его странице в Фейсбуке.