Надаль снялся с турнира в Брисбене

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль отказался от участия в турнире ATP в Брисбене. Испанский теннисист продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в конце прошлого сезона.
"С сожалением сообщаю, что не приеду в Брисбен в этом году. Я был намерен играть на этом турнире, но я все еще не готов из-за позднего начала подготовки. Я буду рад видеть моих австралийских болельщиков 4 января в Мельбурне, где начну подготовку к Australian Open", - написал Надаль в Твиттере.
Напомним, турнир в Брисбене пройдет с 31 декабря по 7 января.
I will be seeing my Aussie fans when I land on the 4th in Melbourne and start there my preparation for the Australian Open.– Rafa Nadal (@RafaelNadal) 27 декабря 2017 г.
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