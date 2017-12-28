Надаль снялся с турнира в Брисбене

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль отказался от участия в турнире ATP в Брисбене. Испанский теннисист продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в конце прошлого сезона.

"С сожалением сообщаю, что не приеду в Брисбен в этом году. Я был намерен играть на этом турнире, но я все еще не готов из-за позднего начала подготовки. Я буду рад видеть моих австралийских болельщиков 4 января в Мельбурне, где начну подготовку к Australian Open", - написал Надаль в Твиттере.

Напомним, турнир в Брисбене пройдет с 31 декабря по 7 января.