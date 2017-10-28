14:21 | Теннис — ATP

Надаль сделал подарок своей 100-летней болельщице


Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль отправил 100-летней болельщице Фелисе Муньос свою фотографию с автографом. По словам женщины, ей очень симпатичен Надаль во всех отношениях.

– Мне нравится не только как играет Рафаэля, но и его поведение на корте, – цитирует Муньос AS. – Он всегда сдержан, спокоен, умеет принимать поражения. Федерер мне тоже нравится, а вот Джокович не очень. Он не всегда может сдерживать эмоции, часто ломает ракетки. Рафаэль так никогда не делает.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий