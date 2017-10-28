Надаль сделал подарок своей 100-летней болельщице

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль отправил 100-летней болельщице Фелисе Муньос свою фотографию с автографом. По словам женщины, ей очень симпатичен Надаль во всех отношениях.

– Мне нравится не только как играет Рафаэля, но и его поведение на корте, – цитирует Муньос AS. – Он всегда сдержан, спокоен, умеет принимать поражения. Федерер мне тоже нравится, а вот Джокович не очень. Он не всегда может сдерживать эмоции, часто ломает ракетки. Рафаэль так никогда не делает.