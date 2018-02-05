Надаль рассчитывает сыграть в феврале в Акапулько

Испанец Рафаэль Надаль должен вернуться на корт на турнире ATP в Акапулько. В понедельник, 5 февраля, он сообщил, что успешно восстанавливается после полученной на Australian Open травмы левой ноги, информирует AP. Это повреждение заставило его сняться с четвертьфинала Australian Open против хорвата Марина Чилича при счете 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 2:6, 0:2. В данный момент испанский теннисист находится в Мадриде. Он рассчитывает полностью восстановиться к турниру в Акапулько, старт которого намечен на 26 февраля.