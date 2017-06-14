Надаль пропустит турнир в Лондоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что не сможет принять участие в турнире АТР в Лондоне, который пройдет с 19 по 25 июня на травяном покрытии. По словам 10-кратного победителя Roland Garros, ему необходимо восстановиться, чтобы иметь шасн на успех на Уимблдоне.

- Жаль, что я не смогу принять участие в этом турнире, - приводит Reuters слова Надаля. - Я люблю турнир в Лондоне и выигрывал его в 2008 году. После консультаций с командой принял решение, что мне понадобится отдых, если я хочу выступить на Уимблдоне.