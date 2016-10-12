Надаль проиграл во втором круге турнира в Шанхае

Испанец Рафаэль Надаль потерпел поражение от серба Виктора Троицки в матче второго круга турнира ATP в Шанхае. В других встречах Баутиста Агут обыграл Фритца, Пуйе взял верх над Альмагро, Бердых уступил Гранольерсу.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 5 452 985 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Троицки (Сербия) - Надаль (Испания, 4) - 6:3, 7:6 (7:3)

Баутиста Агут (Испания, 15) - Фритц (США, Q) - 6:4, 6:4

Пуйе (Франция, 13) - Альмагро (Испания) - 6:4, 7:6 (12:10)

Поспишил В. (Канада, Q) - Димитров (Болгария) - 7:5, 7:6 (7:2)

Зверев М. (Германия, Q) - Киргиос (Австралия, 12) - 6:3, 6:1

Сок (США) - Лопес Ф. (Испания) - 6:3, 4:6, 6:4

Раонич (Канада, 5) - Лоренци (Италия) - 6:2, 6:4

Симон (Франция) - Ву Ди (Китай, WC) - 6:2, 6:2

Гранольерс М. (Испания) - Бердых (Чехия, 7) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:1)

Гоффен (Бельгия, 11) - Пэр (Франция) - 6:1, 7:6 (7:0)