20:21 | Теннис — ATP

Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале турнира в Мадриде

1

Австрийский теннисист Доминик Тим в четвертьфинле турнира АТР в Мадриде обыграл первую ракетку мира Рафаэля Надаля7:5, 6:3. В полуфинале он сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном, который победил серба Душана Лайовича - 7:6 (7:3), 3:6, 6:3.

Мадрид (Испания) 

Турнир ATP Mutua Madrid Open 

Призовой фонд 6 200 860 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Доминик Тим (Австрия, 5) - Рафаэль Надаль (Испания, 1) - 7:5, 6:3

Кевин Андерсон (ЮАР, 6) - Душан Лайович (Сербия, Q) - 7:6 (7:3), 3:6, 6:3

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

Надаль, видимо, в шарфе Атлетико играл))

20:31

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!