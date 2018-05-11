Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале турнира в Мадриде

Австрийский теннисист Доминик Тим в четвертьфинле турнира АТР в Мадриде обыграл первую ракетку мира Рафаэля Надаля - 7:5, 6:3. В полуфинале он сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном, который победил серба Душана Лайовича - 7:6 (7:3), 3:6, 6:3.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 200 860 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Доминик Тим (Австрия, 5) - Рафаэль Надаль (Испания, 1) - 7:5, 6:3

Кевин Андерсон (ЮАР, 6) - Душан Лайович (Сербия, Q) - 7:6 (7:3), 3:6, 6:3