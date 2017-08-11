Надаль проиграл Шаповалову в третьем круге турнира в Монреале

Испанец Рафаэль Надаль потерпел поражение от канадца Дениса Шаповалова в матче третьего круга турнира ATP в Монреале. Также в четвертьфинал вышли француз Адриан Маннарино, немец Александр Зверев и южноафриканец Кевин Андерсон.
Монреаль (Канада)
Турнир ATP Rogers Cup
Призовой фонд 4 662 300 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Шаповалов (Канада) - Надаль (Испания) - 3:6, 6:4, 7:6 (7:4)
Маннарино (Франция) - Чон Хен (Корея) - 6:3, 6:3
Зверев (Германия) - Киргиос (Австралия) - 6:4, 6:3
Андерсон (ЮАР) - Керри (США) - 6:4, 6:1
egoshin-alex
Вот - чистокровный канадец Денис Шаповалов. Он выступает за страну, давшую миру Макларена.
07:08