Надаль проиграл Гаске в выставочном матче

Испанец Рафаэль Надаль проиграл французу Ришару Гаске со счетом 4:6, 5:7 в выставочном матче в рамках подготовки к Australian Open. При этом Надаль, пропустивший несколько недель из-за травмы, отметил, что будет готов к турниру "Большого шлема".

– Мое колено уже в порядке, – цитирует AFP Надаля. – Это был хороший тест для меня после тренировок. Вот что главное. 2017 год выдался тяжелым, я начал подготовку позже, чем обычно. Но если бы я не чувствовал себя хорошо, то не ехал бы на Australian Open. Я буду готов к турниру.