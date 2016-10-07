Надаль проиграл Димитрову в Пекине

Рафаэль Надаль, "посеянный" на турнире в Пекине под вторым номером, проиграл в четвертьфинале в двух сетах Григору Димитрову – 2:6, 4:6. Болгарин, занимающий 20-е место в рейтинге ATP, вышел в полуфинал на второй неделе подряд. В другом матче третья ракетка состязаний Милош Раонич взял верх над Пабло Карреньо Бустой – 6:4, 6:4.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 2 916 550 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Димитров (Болгария) – Надаль (Испания, 2) – 6:2, 6:4

Раонич (Канада, 3) – Карреньо Буста (Испания) – 6:4, 6:4