Испанец Рафаэль Надаль продолжает лидировать в рейтинге ATP. На прошедшей неделе он стал победителем турнира в Барселоне. Второе место в рейтинге занимает швейцарец Роджер Федерер. Изменений в топ-10 не произошло.

Лучшим из россиян является Андрей Рублев, занимающий 31-е место.

Рейтинг ATP

Положение на 30 апреля

1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5195

4 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4985

5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4950

6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 4470

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3545

8 (8) Кевин Андерсон (ЮАР) – 3390

9 (9). Джон Изнер (США) – 3125

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3020…

31 (31). АНДРЕЙ РУБЛЕВ (Россия) – 1417…

38 (37). КАРЕН ХАЧАНОВ (Россия) – 1255…

50 (48). ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (РОССИЯ) – 1019…

88 (86). ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (Россия) – 673…

99 (100). МИХАИЛ ЮЖНЫЙ (Россия) – 620

* - положение в предыдущем рейтинге